«Die Höhle der Löwen Schweiz»: Diese Zugerin mischt unter den Investoren mit

Wenn fünf Unternehmerinnen und Unternehmer nebeneinandersitzen und gespannt Präsentationen von nervösen Start-up-Gründern und -Gründerinnen zuhören, dann ist es wieder Zeit für die Sendung «Die Höhle der Löwen». Am 31. Oktober startet die fünfte Staffel – mit zwei neuen Jury-Mitgliedern. Neben dem Hautarzt und Unternehmer Felix Bertram aus dem Kanton Aargau wird das Team durch die Zugerin Nicole Büttner-Thiel erweitert.

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Börsen schließen im Minus - Investoren blicken nervös auf Zinsentscheidung der FedDie Börsen schlossen am Freitag 0,4 Prozent im Minus. Investoren sind besorgt wegen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der Krise in Nahost. Der PCE-Kernindex fiel wie erwartet auf 3,7 Prozent. Markt erwartet Fortsetzung der Zinspause. Weiterlesen ⮕

Immobilienspekulant René Benko: Globus sucht nach neuen InvestorenDer österreichische Milliardär hat sich verzockt. Für das Schweizer Warenhaus wird es eng – denn dem Signa-Lenker geht das Geld aus. Weiterlesen ⮕

Die «Adler»-Sanierung hat sie obdachlos gemacht: Jetzt machen die Stadttauben dafür anderswo ÄrgerMensch und Taube – eine mitunter spannungsvolle Beziehung. In Laufenburg hatten die Vögel lange Zeit unter anderem im Dachstock der «Adler»-Liegenschaft ihr Domizil. Dort sind jetzt Wohnungen für Menschen drin. Die Folge: Die Tiere suchen sich Alternativen, was wiederum für Beschwerden sorgt. Weiterlesen ⮕

Bittere Niederlage für Langnau: 0,2 Sekunden vor Schluss gehen die SCL Tigers auf die BretterMit einem Sieg hätten die Emmentaler in der Tabelle zu Ambri aufschliessen können. Doch sie scheitern, weil den Tessinern beim 2:1 nach Verlängerung eine irre Wende gelingt. Weiterlesen ⮕

Am Sonntag endet die Sommerzeit: In der Nacht werden die Uhren auf Normalzeit zurückgestelltEin Sonntag mit 25 Stunden: Um drei Uhr morgens endet die Sommerzeit, die Uhren werden auf zwei Uhr umgestellt. Wie es um die geplante Abschaffung des Hin und Hers steht. Weiterlesen ⮕