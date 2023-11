Die hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung von Huawei erhält bei den WBA Industry Awards die...

Huawei verfügt über eine solide Erfolgsbilanz im Bereich Wi-Fi für Unternehmen und leistet einen wichtigen Beitrag zu Wi-Fi 4 bis Wi-Fi 7. Auf den globalen Unternehmensmärkten werden die AirEngine-Produkte von Huawei häufig an Unternehmensarbeitsstätten, in der Fertigung, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im Transportwesen und weiteren Bereichen eingesetzt.

- Huawei hat eine neue Huawei Health Lab in Helsinki, Finnland, eröffnet. Ausgestattet mit modernsten Testgeräten dient das Labor als Forschungsplattform für den Gesundheits- und Fitnesssektor von Huawei. Das fast 1000 Quadratmeter große Labor ist mit einer Vielzahl von ...

- Auf dem Broadband World Forum (BBWF) 2023 wurde die FTTO-Lösung (Fiber To The Office) von Huawei mit dem Outstanding POL Use Case Award ausgezeichnet, was ein Beweis dafür ist, wie gut die Lösung von Huawei in der Branche für passive optische LANs (POL) aufgenommen wurde. Da die Kohlenstoffneutralität weltweit immer mehr an Bedeutung ...

- Der Europa-Zwischenstopp des Huawei Network Summit (HNS) 2023 wurde erfolgreich in München, Deutschland, abgehalten und zog mehr als 500 Partner und Kunden aus über 30 Ländern an, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien und Portugal. Die Teilnehmer aus ...

