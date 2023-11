Die grosse Umlagerung der Direktzahlungen ab 2024 ist beschlossen

Das nun verabschiedete landwirtschaftliche Verordnungspaket 2023 enthält mehrere heisse Eisen. In den meisten Punkten liess sich der Bundesrat von den Vernehmlassungsantworten wenig beeindrucken. Eine Ausnahme ist der Vorschlag, die Verkäsungszulage (VKZ) neu direkt an die Produzenten auszuzahlen. Davon sieht man angesichts des heftigen Widerstands von Branche und Kantonen ab.Stattdessen müssen die Milchkäufer ab dem 1.

Zwar habe die beschlossene Umlagerung keinen Einfluss auf die Mittelverteilung zwischen Tal- und Berggebiet, sie zieht aber Senkungen bei den Beiträgen für Versorgungssicherheit, Biodiversität und Tierwohl nach sich:Minus 15-20 Prozent pro Jahr in allen TierkategorienAm Hintergrundgespräch erläuterte Simon Hasler, der beim BLW für Direktzahlungen zuständig ist, die Überlegungen hinter der Umverteilung.

Änderungen bei den Acker-BFF – konkret die Aufnahme weiterer Flächentypen und eine verspätete Einführung der Pflicht zu 3,5 Prozent – waren zwar nicht Teil der Vernehmlassung, wurden aber verschiedentlich in diesem Rahmen gefordert. Die Forderungen blieben ungehört, ebenso gibt es keine Anpassung des Weidebeitrags. Mehrere bäuerliche Organisationen wollten eine Aufhebung der RAUS-Vorschrift für alle Tierkategorien im Weidebeitrag erwirken.

Weiter ist es den Bewirtschaftern im Sömmerungsgebiet ab nächstem Jahr erlaubt, zwecks Weidepflege zu mulchen. Zur Entbuschung darf aber nur mit kantonaler Bewilligung samt ökologischer Auflagen gemulcht werden.Flächen mit Solaranlagen sind neu direktzahlungsberechtigt. Dazu müssen sie aber die Vorgaben des Raumplanungsgesetzes erfüllen, also eine entsprechende Bewilligung erhalten.

