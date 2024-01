Die größten No-Gos im Fitnessstudio

Selten trainiert man im Fitnessstudio allein und gerade Anfang Jahres trifft man auf zahlreiche neue oder wiederkehrende Gesichter. Dabei gibt es ein paar Verhaltensweisen, die anderen gewaltig auf den Senkel gehen. An welche Regeln du dich gemäss den Profis Lisa Stefani und Timo Klein halten sollst, liest du hier. Wir haben zudem die grössten No-Gos der Community zusammengefasst.

«Wähle das richtige Schliessfach» Bei der Anreise könntest du gemäss User DasischdäMoldovangsi schon das erste Mal ins Fettnäpfchen treten: «Mit dem Auto ins Gym fahren und möglichst nahe parkieren.» Zudem hat G.L. einige Tipps auf Lager, wie du andere garantiert schon in der Garderobe nervst: «Seine Tasche und Schuhe auf dem Boden oder auf der Bank liegen lassen, statt sie ins Kästli zu versorgen. Das Kästli gleich neben einem besetzten Kästli wählen, obwohl fast alles frei ist. Seine Nägel schneiden in der Garderobe.» «Lass mich bloss in Ruhe» Generell scheint es heilige Regeln der Zwischenmenschlichkeit im Fitnessstudio zu gebe





20min » / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Der Grosse Rat entscheidet über die «Südspange» – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum MillionenprojektKaum ein politisches Sachgeschäft führte in Eiken zu so hitzigen Debatten wie die 26 Millionen Franken teure Erschliessungsstrasse für Bachem. Mit Einwendungen und Petitionen ging ein breit aufgestelltes Bürgerkomitee gegen das Projekt vor. Nun spricht der Grosse Rat das letzte Wort. Die fünf wichtigen Fragen und Antworten zur Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Eine Hafl-Studie stärkt die MilchviehhaltungDie Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen. Eine Hafl-Arbeit hat berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten. Die Kunstwiesenfläche wurde auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert, um mehr Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Demo in Basel verläuft friedlichNach dem Ende der Demo zeigen sich die Organisatoren zufrieden. Man habe gute Rückmeldungen von den Teilnehmenden über die gute Organisation und den friedlichen Verlauf. Zudem sei man froh, dass sich die Polizei im Hintergrund gehalten hat. Diese zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf der Demo. Die Kleber an den Fenstern der Basler Starbucksfiliale wurden bereits entfernt. Die Shuttlebusse haben Basel verlassen und diverse Demonstrierende kehren noch ein. Wir beenden damit die Berichterstattung im Live-Ticker und bedanken uns fürs Interesse. Demnächst folgt auf baz.ch eine Reportage von der Kundgebung. Bis auf ein paar wenige Personen haben die meisten Demo-Teilnehmer die Kaserne verlassen. Soundwagen und Infozelt stehen noch – es werden noch vereinzelt Parolen skandiert. Die Demo verlief ohne Zwischenfälle. Trams fahren wieder

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Quinn Slobodian: «Überall diese Löcher in den Staaten»Der Wirtschaftshistoriker Quinn Slobodian erklärt in seinem neuen Buch die Bedeutung der «Zone»: Er zählt mehr als 6000 Gebiete weltweit, die dem Steuerdumping dienen, die Arbeitsrechte schleifen und die Demokratie aushebeln.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »