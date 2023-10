Die gefährlichsten Straßen der Schweiz: Kanton Uri an erster Stelle

Das Bundesamt für Strassen Astra fasst in einer interaktiven Karte alle tödlichen Unfälle in der Schweiz seit dem Jahr 2011 zusammen. Dabei zeigt sich: Der Kanton Uri hat die gefährlichsten Strassen des Landes. Wie «PilatusToday» berichtete, gab es im Jahr 2022 im Kanton pro 1000 Einwohnern durchschnittlich 3,1 Unfälle mit Personenschaden. Auf Platz zwei liegt der Kanton Luzern mit 2,5 Unfällen pro 1000 Einwohner.

Dabei sei die Strecke zwischen Luzern und Rotkreuz, der Weg von Horw nach Giswil und die Autobahnabschnitte auf der A2 zwischen Oberarth und Immense, sowie Luzern und Sempach am gefährlichsten. Im Kanton Obwalden ist auf der Strasse zwischen Alpnachstad und Giswil Vorsicht geboten, im Kanton Schwyz in der Region Ingenbohl-Schwyz-Muotathal.

