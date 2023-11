Die Freaks sind mitten unter uns – Die grosse Menschenschau zeigt den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

LUZERNERZEITUNG: Mitte Kriens nominiert zwölf Kandidierende für die Wahlen 2024 – und fasst die Parolen zu den GemeindeinitiativenDie Mitte Kriens will wieder stärkste Kraft im Einwohnerrat werden und hat ihre Kandidierenden nominiert. Weiter hat sich die Partei für die Gegenvorschläge zur Velonetz- und zur Bodeninitiative ausgesprochen.

AARGAUERZEITUNG: Stadtrats-Ersatzwahl in Brugg nach den NationalratswahlenNach den Nationalratswahlen ist in Brugg vor der Stadtrats-Ersatzwahl. Der erste Wahlgang für die Nachfolge von Finanz- und Kulturminister Leo Geissmann (Mitte) findet am 19. November statt. Zwei Frauen und ein Mann wurden von drei Parteien ins Rennen um den freien Sitz geschickt:Nach der Wahl ist vor der Wahl: Was die Resultate vom 22. Oktober für die Grossratswahlen bedeuten – und welche Ziele die Parteien haben Die SVP ist die Siegerin der Nationalratswahlen – sie will den Schwung für die Grossratswahlen in einem Jahr mitnehmen. Die SP, die 2020 im Kantonsparlament vier Mandate verlor, will diese zurückholen. Die Mitte schielt auf drei zusätzliche Sitze, FDP und GLP wollen zulegen, Grüne, EVP und EDU geben sich eher defensiv.

20MIN: Knall beim FCB: «Die Vorbereitung auf die Challenge League hat begonnen»Heiko Vogel geht, Fabio Celestini kommt. Doch trotz des Trainerwechsels malt die 20-Minuten-Community schwarz, wenn es um die unmittelbare Zukunft des FC Basel geht.

SUEDOSTSCHWEIZ: Wenn die Toten nicht verwesen: Die Wachsleichen des GlarnerlandsIst der Boden zu feucht, kommt es vor, dass die Toten nicht verwesen und zu Wachsleichen werden. In Oberurnen war das vor 40 Jahren ein Problem, in Ennenda verwesen die Leichen noch immer nicht ganz.

AARGAUERZEITUNG: Die Ikone der Klimakleber: Was will diese Frau, die im Nachbarland und darüber hinaus polarisiert?Sie habe auch einst zu den Leuten gehört, die sich über Protestierende ärgern, sagt Lea Bonasera. Heute klebt sie sich auf die Autobahn. Gespräch mit der Vordenkerin der «Letzten Generation».

SRFLUZERN: Die Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof erneuern - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof im Obergrundquartier umgestalten und sanieren. Der Stadtrat sieht dafür Investitionen von gegen 20 Millionen Franken vor. Das letzte Wort hat das Stadtluzerner Stimmvolk.

