Die Frage nach der FCB-Pleite: Hat dieses Kader die Qualität, um den Abstieg zu verhindern?

Es stellt sich nach elf bestrittenen Partien und reichlich Zeit für Trainingseinheiten die Frage: Kann dieses Kader den Basler Abstieg verhindern? Natürlich sind es nicht nur die Neuen, die ihre Leistung auf dem Spielfeld nicht abrufen können. Auch jene Spieler, die schon länger beim FCB spielen, sind durch die Situation sichtlich beeinträchtigt. Ein Rezept gegen die Verunsicherung scheint bei Rotblau derzeit niemand zu besitzen.Ja, der FCB wird sich wieder fangen und schliesslich den Abstieg abwenden können.Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Dabei geht es in dieser Qualitätsfrage nicht darum, welche Leistungen die Spieler abrufen könnten, wenn es denn gut laufen würde. Gefragt ist derzeit eine andere Form von Qualität. Jene, die es einem Spieler ermöglicht, auch mit dem Rücken zur Wand die nötigen Leistungen bringen zu können. Jene, die es zulässt, dass man auch im Abstiegskampf die in letzter Zeit so viel zitierten Grundtugenden des Fussballs nicht vernachlässigt.

Anzeichen dafür, dass diese Qualität irgendwo in den FCB-Spielern schlummert, gab es in den letzten Partien kaum. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie nicht dennoch vorhanden ist. Die sich weiter zuspitzende Situation wird – egal unter welchem Trainer – offenbaren, wo die Wahrheit liegt.

