Die FCB-Spieler in der Einzelkritik: Hitz hält viel – Schmid hat Schwindelanfälle

Muss kurz darauf aus dem Tor eilen, macht das gut und kann den Ball noch vor Chihadeh klären. Darf dann gleich vor dem Pausenpfiff die Flanke von Caserta fangen. Muss nach der Pause zwei Mal eingreifen – einmal gegen Chihade, einmal gegen Caserta. Hält zehn Minute vor Schluss den Schuss von Martin gut. Eine tadellose Leistung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Knall beim FCB: «Die Vorbereitung auf die Challenge League hat begonnen»Heiko Vogel geht, Fabio Celestini kommt. Doch trotz des Trainerwechsels malt die 20-Minuten-Community schwarz, wenn es um die unmittelbare Zukunft des FC Basel geht.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: – der tägliche Podcast – Nächster Knall beim FCB: Ist Celestini die letzte Patrone von David Degen?Heiko Vogel ist weg – und der neue Trainer eine Hochrisikostrategie von Rotblau.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: «Die Dauer von Celestinis FCB-Vertrag ist merkwürdig»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Basel zu Gast in Kriens – bringt Celestini den FCB zurück in die Spur?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: FC St. Gallen Spieler Christian Witzig bricht sich die HandDer 22-Jährige Christian Witzig hat sich beim Spiel gegen die Grasshoppers die linke Hand gebrochen und wird mindestens einen Monat ausfallen.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Krieg gegen die Ukraine: Die Demokratie braucht eine russische NiederlageRussland ist nicht in der Lage, sich von innen heraus zu reformieren. In Deutschland und in Japan gelang das einst auch erst nach der Kapitulation.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕