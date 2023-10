Die FCB-Spieler in der Einzelkritik: Hitz erhält drei Tore – und ist dennoch klar der beste Basler

Diese gute Parade von Marwin Hitz gegen Fousseni Diabaté kann den FCB nicht von einer deutlichen Niederlage gegen Lausanne Sport bewahren.Der FCB-Goalie muss bereits in der 7. Minute hinter sich greifen – Glück für ihn, dass Sène im Offside steht. Gut dann seine Parade beim von Barry abgefälschten Schuss von Sanches.

Bringt ihm nur nichts, da Barry mit dem Arm intervenierte und Hitz den daraus resultierenden Penalty nicht halten kann. In der 67. muss der FCB-Goalie noch einmal hinter sich greifen. Wieder ist es ein Penalty. Wieder Kaly Sène. Auch beim Treffer von Sanches zum 0:3 trifft den FCB-Goalie keine Schuld. Zu gut, wie Sanches den Ball über Hitz hebt. Überragend, wie Hitz in der 22. den Schuss von Sène mit dem Fuss abwehrt und in der 87. gegen Diabaté pariert.

