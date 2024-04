Die faire Milch kooperiert mit Aldi Suisse

Sekretärin Berthe Darras und Genossenschafts-Präsidentin Anne Chenevard wollen mit Faireswiss die Familienbetriebe erhalten.Die Genossenschaft «Die faire Milch» kündigt in einer Medienmitteilung die Zusammenarbeit mit Aldi Suisse an. Seit Mittwoch, 10. April, werden in 76 Aldi-Filialen der Romandie und den Kantonen Bern und Solothurn die «faire Milch» angeboten. Es handelt sich dabei um das Produkt Tetra Edge UHT-Vollmilch .

Konsumentinnen können entscheidenDie Faireswiss-Milch garantiert den Milchproduzentinnen und Milchproduzenten eine gerechte Entlöhnung. Konkret erhalten sie 1 Franken pro Liter Milch, damit die Produktionskosten gedeckt sind, heisst es auf der Internetseite der Genossenschaft. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft und dem Discounter wird der Zugang zur «fairen Milch» für Konsumentinnen und Konsumenten vereinfacht. Dadurch können noch mehr Milchbauern und Milchbäuerinnen unterstützt werden . Auch Filialen in der DeutschschweizFür Aldi Schweiz sei es wichtig, dass Schweizer Bauernfamilien ein würdiges Leben führen können, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Wir schätzen die hohe Qualität der Schweizer Landwirtschaft und die harte Arbeit, die dahintersteckt. Mit der Faireswiss-Milch setzen wir ein weiteres Zeichen im Sinne der Schweizer Milchproduzentinnen und Milchproduzenten», erklärt Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer von Aldi Suisse. Um ihr Engagement zu zeigen, wird die Genossenschaft Faireswiss am 20. April, am Tag der Milch, vor 36 Aldi-Filialen Milchpackungen an Konsumenten verteilen.Schweizerbauer.ch hat darüber berichtet: Bauern realisieren Milchpreis von 1 Franken.

Die Faire Milch Aldi Suisse Zusammenarbeit Milchproduzenten Gerechte Entlöhnung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SchweizerBauer / 🏆 51. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weniger Milch abgeliefert und weniger Betriebe produzieren noch MilchImmer weniger Milchproduzenten füttern ihre Kühe silagefrei.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum Thurgauer WahlsonntagWer hat am Thurgauer Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken, Impressionen und eine Randbeobachtung.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Sogar die Boni konnte sich die Credit Suisse nicht leistenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Die Credit-Suisse-Krise und die Debatte um Too-big-to-failDie Credit-Suisse-Krise vor Jahresfrist hat die Debatte um die Too-big-to-fail-Thematik neu entfacht. Klarheit über nötige Nachbesserungen soll der baldige Bericht des Bundesrats zur Aufarbeitung der Ereignisse und eine Evaluation des Too-big-to-fail-Regimes schaffen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Wer erfolgreich Milch produzieren will, muss die eigenen Kosten kennenMithilfe des aktualisierten Online-Kostenrechners für die Milchproduktion können Betriebsleiter mit wenigen Eingaben ihre Milchproduktionskosten berechnen und analysieren.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

UBS-Präsident: Bank war auf CS-Übernahme «bestmöglich vorbereitet»Die UBS war laut ihrem Verwaltungsratspräsidenten auch rückblickend «bestmöglich» auf die Übernahme der Credit Suisse vorbereitet.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »