„Die Dosis macht das Gift“ – diese Redewendung ist fast jedem schon einmal begegnet, doch nur selten macht man sich bewusst, was sie bedeutet und wie viel Wahrheit darin liegt. Ohne nun irgendwelche offiziellen Definitionen zu bemühen, lässt sich in die Worte wohl das folgende hineindeuten: Egal, was man konsumiert, zu viel davon ist immer auf die eine oder andere Weise schädlich.

Und wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, bemüht man zahllose Gedanken an Speisen, Getränken, Konsumgütern, Sex und überhaupt Erlebnissen aller Art. Am Ende stellt man immer fest, dass zu viel immer problematisch sein kann. So angenehm etwa eine Massage auch sein mag, hört sie nicht auf, so wird die Haut unweigerlich wund und schmerzt, und auch die schönste Musik vermag einem den Nerv zu töten, muss man sie ewig und unaufhörlich ertragen. Der Logik der Redewendung „Die Dosis macht das Gift“ folgend kann man also jede Substanz überdosieren.Überdosierung ist ein Begriff, der in uns ganz dramatische Gedanken auslösen kan





hanfmagazin » / 🏆 31. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

«Die Heilige des Trinkers»: Der Literaturstar und die UnbekannteFranziska Hirsbrunner fasziniert, wie sehr dieser Roman über vergangene Zeiten auch von Aktuellem erzählt. Müsste Katja Schönherr in einem Fragebogen angeben, mit wem sie gerne mal zu Abend essen würde, wäre es Lea Singer: «Die hat ja wahnsinnig viel zu erzählen!» Dieses Buch steht im Zentrum der Folge: * Lea Singer. Die Heilige des Trinkers.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Homeoffice und die Auswirkungen auf die Vermietung von BüroflächenDie Vermietung von Büroflächen ist seit der Corona-Pandemie schwieriger geworden. Die Nachfrage hat abgenommen, auch aufgrund des Homeoffice-Trends. Es gibt jedoch auch einen Trend zu anderen Arbeitsformen wie Co-Working-Spaces.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Russlands Angriff auf die Ukraine und die Gefahr des nuklearen NihilismusMeinung: Vorbereitung auf eine atomare Eskalation durch Russland: Das Risiko, dass Russlands Ungemach in der Ukraine in nuklearen Nihilismus ausarten könnte, ist nicht gleich null. Deshalb müssen die USA vorsorglich ihre Optionen prüfen.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »