Die digitale Zukunft und ihre Auswirkungen auf Anleger

Die Welt von heute ist von starken strukturellen Veränderungen geprägt – vom demografischen Wandel bis hin zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Diese Megakräfte schaffen Themen, die zu ignorieren sich Anleger kaum leisten können.

Ein Beispiel dafür ist unsere digitale Zukunft. Die Fortschritte der digitalen Technologie sind erstaunlich – generative KI ist nur das auffälligste Beispiel aus jüngster Zeit. Denn viele dieser Technologien stecken noch in den Kinderschuhen – und es entstehen ständig neue Technologien. Wenn sich Anleger auf die digitale Zukunft konzentrieren, können sie sich einige der Kräfte zunutze machen, die unser Leben umgestalte





Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Entscheidungen für die digitale Zukunft der Schweizer BehördenAm 8. Dezember 2023 hat der Bundesrat Entscheide für digitale Zukunft der Schweizer Behörden gefällt – in Form von drei neuen oder revidierten Strategien.

Experte Jürg Stettler über die Zukunft des SkifahrensExperte Jürg Stettler beantwortet Fragen zur Zukunft des Skifahrens, den Bergregionen und den Wintersport-Budgets. Er spricht über virtuelles Skifahren und die Bedeutung des Skifahrens als Gemeinschaftsvergnügen.

Die Zukunft nachhaltiger InvestmentsDie Zukunft nachhaltiger Investments wurde in letzter Zeit von verschiedenen Seiten in Frage gestellt. Wir dagegen sind von den Aussichten der nachhaltigen Themen und Aktien, in die wir investieren, so begeistert wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

