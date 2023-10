Die Brühler Siegesserie geht weiter: Siebter Erfolg gegen Basels U21 – die Höhepunkte des Spiels im Video zum Nachschauen

29.10.2023 18:00:00 / Herkunft: tagblatt_ch

Der SC Brühl reiht in der Promotion League weiter Sieg an Sieg. Zum siebten Mal hintereinander gewinnen die St.Galler und zum dritten Mal in Serie lassen sie keinen Treffer zu und siegen mit 1:0 gegen Basels U21. Die besten Szenen des Spiels im Video.