Die BIG-M kämpft für fair bezahlte Milch

Am 17. November 2023 steht der Entscheid an, welcher Richtpreis ab dem 1. Januar 2024 für die A-Milch gelten soll. A-Milch ist industriell verarbeitete Molkereimilch im A-Segment, welches für Milchprodukte mit hoher Wertschöpfung steht. Die letzte Preisanpassung bei der Molkereimilch hat die Branchenorganisation Milch (BOM) Anfang 2023 vorgenommen. Auf den 1. Januar 2023 wurde der Richtpreis im A-Segment um 3 Rappen auf 81 Rappen je Kilo erhöht.

Seit Anfang Jahr bei 81 Rappen Ab Anfang 2024 darf also nur noch Schweizer Milch produziert, gehandelt und verarbeitet werden, die dem Nachhaltigkeitsstandard «Swissmilk Green» entspricht. Für Ausnahmefälle gibt es Kompensationsmöglichkeiten – mit Zuschlag – und eine Übergangsfrist ohne Zuschlag. Alle Informationen dazu gibt es hier Das Obligatorium sorgt bei Milchproduzierenden für Gesprächsstof

SCHWEİZERBAUER: Der Honig 2023 ist im GlasDie Schweizer Honigernte des Jahres 2023 stellt ein Musterbeispiel für die Abhängigkeit der Imkerei von den Launen des Wetters dar. Nach einem schwierigen Start in den Frühling erholte sich die Honigproduktion im Sommer – konnte die Ausfälle aber nicht mehr kompensieren.

SRF 3: Türsteher:innen im Jahr 2023 - Worte statt Fäuste an ClubtürenIn den meisten Kantonen müssen Security-Mitarbeiter:innen eine Grundausbildung absolvieren. SRF Musikredaktorin Gisela Feuz war bei einem Kurs dabei und sprach mit Türstehern darüber, was sie an ihrem Job mögen und was nicht.

TAGESANZEİGER: Shortlist für den BuchBasel-Preis 2023Nächsten Sonntag wird das deutschsprachige Werk ausgezeichnet, das den BuchBasel-Preis 2023 erhält. Die Shortlist ist unberechenbar und enthält möglicherweise den achtzigjährigen Christian Haller, einen NS-Propaganda-Erinnerer und eine Frau aus den 90er-Jahren. Die Jury betont die sprachliche Präzision und Virtuosität der Texte.

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 13. November 2023: Schweizer Börse schliesst leicht höher | Sandoz, VAT und Comet gefragtBörsenbericht vom 13. November 2023: Schweizer Börse etwas fester erwartet: Der aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 13. November 2023: SMI mit freundlichem Auftakt | Julius Bär, Sandoz und VAT gefragtDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

PRESSEPORTAL_CH: Berichte der Arbeitsgruppen zur 'Erarbeitung eines Sport- und Bewegungskonzepts' sowie zur 'Optimierung und...Berichte der Arbeitsgruppen zur 'Erarbeitung eines Sport- und Bewegungskonzepts' sowie zur 'Optimierung und Erweiterung der Sportinfrastruktur' und Genehmigung des jeweiligen Massnahmenplans ots news Medienmitteilung

