Die beliebtesten Reiseziele der Schweizer für das kommende Jahr

Die Reisetrends fürs kommende Jahr stehen bereits fest und wie du besonders viele freie Tage herausholen kannst, weisst du auch bereits. Fehlt eigentlich nur noch die Entscheidung, wohin es geht. Die Buchungsplattform Booking.com hat bereits eine Idee und die zehn beliebtesten Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer fürs kommende Jahr vorgestellt. Dazu hat sie die Reiseziele gesammelt, die zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. Juli 2023 zu den 1000 meistgebuchten Zielen gehörten.

Anschliessend wurde sortiert, an welchen Orten ein besonders hoher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden konnte. Ist dein nächstes Traumziel dabei? 10. Platz: München, Deutschland Die Landeshauptstadt von Bayern zieht Jahr für Jahr viele Besucher an. Dabei sind das Oktoberfest und die Bierkultur längst nicht die einzigen Gründe. Die Kunstsammlung in den Pinakotheken und die gotische Architektur des neuen Rathauses begeistern Kunst- und Kulturfans, im Sommer bietet der Englische Garten als grüne Oase der Stadt Abkühlun

SWİSSİNFO_DE: Henry Ferguson bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die Unabhängigkeitsdebatte in Schottland einUnser Demokratiekorrespondent besuchte den Wirtschaftsprüfer Henry Ferguson. Er bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die aktuelle Unabhängigkeitsdebatte in Schottland ein.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Macrons Lektion in Sachen Europa: Was die Schweizer Politik aus dem Staatsbesuch lernen sollteDie Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind hervorragend. Auch mit Blick auf die Gespräche mit Brüssel machte Emmanuel Macron dem Bundesrat Hoffnung. Doch zwischen den Zeilen hatte Macron drei wichtige Botschaften verpackt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Für den Schweizer Tierschutz sind die Beitragskürzungen «unverständlich»Dass der Bund im Jahr 2024 die Biodiversitäts- und Tierwohlbeiträge kürzt, kommt beim Schweizer Tierschutz (STS) schlecht an. Die Landwirtschaftsbetriebe hätten sich in der Vergangenheit höher als geschätzt an Tierwohlprogrammen des Bundes beteiligt.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

BZBASEL: Ex-Nati-Kicker Beni Huggel plaudert aus dem Nähkästchen – auch über Köbi Kuhn und die WM-Barrage gegen die Türkei 2005Der frühere Nati-Fussballer benihuggel war zum traditionellen Netzwerkanlass des Vereins Gewerbe Region Frick-Laufenburg in Fricks Monti eingeladen und plauderte aus dem Nähkästchen. benihuggel fussball netzwerkanlass frick basel bzbasel

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Russlands Angriff auf die Ukraine und die Gefahr des nuklearen NihilismusMeinung: Vorbereitung auf eine atomare Eskalation durch Russland: Das Risiko, dass Russlands Ungemach in der Ukraine in nuklearen Nihilismus ausarten könnte, ist nicht gleich null. Deshalb müssen die USA vorsorglich ihre Optionen prüfen.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »