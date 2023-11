Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieSchlägt Ihr Herz nur 50- bis 60-mal pro Minute? Dann haben Sie gute Chancen, ein hohes Alter zu erreichen. Christian Schmied über die Bedeutung des Ruhepulses für unsere Gesundheit.Den Puls kann man am Handgelenk oder am Hals messen: Während 15 Sekunden die Herzschläge zählen und dann mal vier nehmen. Das ergibt den Puls für eine Minute.

Herz-Kreislauf-Krankheiten sind in der Schweiz immer noch die Todesursache Nummer 1: Fast jede und jeder Dritte stirbt daran. Dabei liesse sich das Erkrankungsrisiko mit einem gesunden Lebensstil senken. Die meisten Menschen wissen heute zwar, wie wichtig es ist, regelmässig Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin zu kontrollieren – und nötigenfalls zu behandeln. Weniger bekannt ist aber, dass auch der Ruhepuls, also die Anzahl Herzschläge pro Minute im ausgeruhten Zustand, ein bedeutender Risikomarker ist. Zu diesem Schluss sind in den letzten Jahren gleich mehrere Studien gekomme





