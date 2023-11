Die ATP-Finals: Djokovic dominiert, Alcaraz scheitert

Die ATP-Finals waren einmal mehr eine Machtdemonstration von Novak Djokovic. Carlos Alcaraz scheiterte im Halbfinal krachend. Eine Momentaufnahme? Oder kann er den Big 3 des Tennissports doch nicht das Wasser reichen? Blick-Tennisexperte Heinz Günthardt ordnet ein.Bei den ATP-Finals, dem Turnier der besten 8 der Saison, treffen am letzten Samstag im Halbfinal der Carlos Alcaraz (20) und Novak Djokovic (36) zum dritten Mal in diesem Jahr aufeinander.

Seit Monaten stehen die beiden abwechselnd an der Spitze der Weltrangliste. Die Tenniswelt erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Motiviert bis in die Fingerspitzen legt der junge Spanier los und erspielt sich gleich zwei Break-Möglichkeiten, die er allerdings nicht nutzen kann. Genüsslich knabbere ich an meinen bereitgelegten Erdnüssen: Was für ein Auftakt!Aber leider ist dieser Startschuss auch gleich der Höhepunkt der Partie. Was folgt, ist eine Machtdemonstration des Serben. Nur fünf Games gibt er a





