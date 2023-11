Die arrogante Heuchelei des Westens: Nach der uneingeschränkten Ukraine-Unterstützung, hat sich der Westen sofort auf die Seite Israels gestellt. Wissen wir überhaupt noch, für welche «Werte» wir kämpfen?

An diesem Punkt stellt sich jedoch die Frage: Für welchen Westen kämpfen wir denn und welche «Werte» vertritt er? Wohl nicht für denjenigen, der die «Menschenrechte» verteidigt und sich um die «Hegung des Krieges» bemüht, wenn unsere «Feinde», einschliesslich der Zivilisten, jetzt zu blossen Kakerlaken geworden sind, die ausgerottet werden müssen.

Aber jenseits von Netanjahu und Israel sind unsere eigenen Demokratien vielleicht inzwischen doch nur zu «Fassadendemokratien» geworden, um es nach Habermas zu sagen, die immerhin die Wahlfreiheit gewähren, wohl wissend jedoch, dass nunmehr die Parlamente kaum noch von Bedeutung sind. Demokratien sind lediglich eine vorübergehende Linderung des Leidens in eigentlichen Autokratien, aber nicht mehr.

Die Wahrheit ist, dass wir es nicht wissen. Oder besser gesagt, wir wissen, dass wir für einen Westen kämpfen, der sich als «demokratisch», als «beste aller möglichen Welten», als Garant für die Achtung der Menschenrechte legitimiert, ohne dass dies der Fall wäre. Aber nur wir selbst haben diesen Anspruch, der doch heutzutage von niemandem sonst anerkannt wird.

Sie sind lediglich die wahren Erben Israels, diejenigen, die das «gelobte Land» in der neuen Welt erreicht haben. «Wir Amerikaner» – schrieb Melville – «sind das auserwählte Volk, - das Israel unserer Zeit. Wir tragen die Bundeslade mit den Freiheiten dieser Welt.

