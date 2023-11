Deutschlands Queer-Beauftragter äußert sich zu Georgien und Moldau

Deutschlands Queer-Beauftragter hält Georgien und Moldau für zu unsicher, um als «LSBTIQ* dort ein offenes und geoutetes Leben» zu führen. Wann war er das letzte Mal in Berlin-Neukölln? Sven Lehmann, Queer-Beautragter der deutschen Bundesregierung, äussert sich zum Beschluss der Ampel-Koalition, Georgien und Moldau künftig als sichere Herkunftsländer zu behandeln.

So heisst es in einem Post auf seiner Instagram-Seite: «Ich habe diesem Gesetzesentwurf nicht zugestimmt, da ich das weder mit meinem Gewissen noch mit meinem Amt als Queer-Beauftragter der Bundesregierung vereinbaren kann. Denn für LSBTIQ* ist ein offenes und geoutetes Leben in Sicherheit dort unmöglich. Länder, die LSBTIQ* und andere Minderheiten nicht ausreichend schützen, können nicht als sicher gelten.»Ich weiss nicht, wann Sven Lehmann das letzte Mal ausserhalb des Berliner Regierungsviertels in Neukölln oder an anderen Orten mit hohem Migrantenanteil unterwegs war, aber wirklich sicher ist Deutschland für Homosexuelle und andere Minderheiten auch nicht meh





🏆82. Weltwoche » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SRFNEWS: Internationale Zusammenarbeit - Von Bern bis Georgien: Kantonspolizei spürt Online-Betrüger aufDie Täter arbeiten wie ein Unternehmen, und teilen sich die Arbeit in einer Wertschöpfungskette auf: Die eine Gruppe programmiert die Schadsoftware, eine andere hackt sich in die Systeme der Opfer ein, und eine Dritte erpresst das Lösegeld und wäscht das Geld. Wir reden mit einem Schweizer KMU, das Opfer eines Cyberangriffs wurde.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Schweizer Landwirtschaft als Vorbild für GeorgienEine georgische Delegation erkundete die Schweizer Landwirtschaft, um wertvolle Erkenntnisse für die Modernisierung der eigenen Agrarbranche zu sammeln, insbesondere im Bereich der Weidewirtschaft. Trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen wollen sie die gewonnenen Erfahrungen zur Weiterentwicklung der georgischen Landwirtschaft nutzen.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Schweiz leistet Moldau nächstes Jahr mit 25 Millionen Franken HilfeIm nächsten Jahr wird die Schweiz mit rund 25 Millionen Franken Hilfe in Moldau leisten, da das Land unter negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges leidet.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Schweiz bekräftigt Solidarität mit Moldau – Präsidentin in BernDie Präsidentin von Moldau, Maia Sandu, besuchte heute vier Mitglieder des Bundesrats. Sie erklärte die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf ihr Land.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Das ruhige Gesicht einer lauten Debatte: Marius Diserens ist queer – und will in den NationalratAuf dem Papier entspricht er dem Klischee eines woken Aktivisten. Aber der queere Nationalratskandidat Marius Diserens (Grüne) passt in keine Schublade

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

20MİN: Gloryhole an Uni Augsburg – Queer-Studenten mit absurder ForderungAn der Uni in Augsburg gibt es Aufregung über einen kontroversen Antrag von Studenten.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »