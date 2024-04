Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock fordert Israel auf, das Völkerrecht einzuhalten

Annalena Baerbock , deutsche Aussenministerin , nach dem iranischen Angriff auf Israel im Auswärtigen Amt, 14.04.2024, Berlin. - keystone/DPA/Fabian Sommer

Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock setzt nach dem beispiellosen Angriff des Irans darauf, dass Israel bei einer möglichen Reaktion das Völkerrecht einhält. «Das Recht auf Selbstverteidigung bedeutet die Abwehr eines Angriffes. Vergeltung ist», sagte Baerbock am Montag bei einer von Frankreich und Deutschland organisierten Hilfskonferenz für den Sudan in Paris auf die Frage einer Journalistin, ob Israel das Recht zu einem Gegenschlag habe.

Sie habe dies in der vergangenen Woche gegenüber ihrem iranischen Kollegen Hussein Amirabdollahian deutlich gemacht, sagte Baerbock. Mit dem Angriff habe das iranische Regime die Region am Wochenende an den Rand des Abgrunds geführt. «Gleichzeitig hat diese Eskalation aber auch gezeigt, dass die Region an der Seite Israels steht, wenn es um die Eindämmung des gefährlichen iranischen Verhaltens geht. Der Iran ist isoliert», sagte die Ministerin.

«Israel hat in einer defensiven Art und Weise gesiegt, dank seiner starken Luftabwehr und dank des beherzten Eingreifens der USA, Grossbritanniens und arabischer Staaten», sagte Baerbock weiter. «Diesen Defensivsieg gilt es jetzt diplomatisch abzusichern. Unsere Priorität muss dabei sein, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern.», arabischen Partnern und internationalen Akteuren gewesen, «gerade auch zum Schutz Israels Sicherheit», sagte Baerbock.

Annalena Baerbock Aussenministerin Iran Israel Völkerrecht Reaktion Angriff

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nau_live / 🏆 18. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baerbock «erleichtert» nach UN-Resolution für Waffenruhe in GazaDeutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock hat die Forderung des Weltsicherheitsrats nach…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Baerbock in Kairo: «Grossoffensive auf Rafah darf es nicht geben»Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock spricht sich erneut gegen einen israelischen Bodeneinsatz in Rafah aus.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Moralische Supermacht»: Markus Lanz wirft Annalena Baerbock «Heuchelei» vor. Sie beurteile die Kriege in Gaza und der Ukraine mit «doppelten Standards»Markus Lanz wirft der Bundesregierung und insbesondere Aussenministerin Annalena Baerbock «Heuchelei» vor.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Baerbock: Schweiz ist ein guter Ort für Ukraine-FriedensgipfelDie deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock empfindet die Schweiz als guten Ort für Ukraine-Friedensgipfel.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Baerbock «erleichtert» nach UN-Resolution für Waffenruhe in GazaDeutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock hat Israel dringend dazu aufgefordert, auf die geplante Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen zu verzichten.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Baerbock klagt gegen Bürger: Deutschlands Aussenministerin ging persönlich gegen Unternehmer vor, der mit einem Plakat die Grünen kritisiert hatte. Immerhin wird er freigesprochenFreispruch: Ein Unternehmer, der sich auf einem Plakat über die Führungsriege der deutschen Grünen lustig gemacht hatte, muss nicht wie von der Staatsanwaltschaft gefordert 6000 Euro Busse bezahlen. Die Weltwoche hat berichtet.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »