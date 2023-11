Deutschland zahlt 20 Millionen Euro für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes

Der sogenannte Amazonienfonds war 2008 von der brasilianischen Regierung und der BNDES ins Leben gerufen worden, um zusätzliche Mittel für den Schutz des Amazonas zu mobilisieren. Er war allerdings wegen Unstimmigkeiten über die Verwendung des Geldes unter der Regierung des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro gelähmt – Deutschland setzte seine Zahlungen aus.

Für den Rechtspopulisten Bolsonaro bedeutete das Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Während seiner Amtszeit (2019-2022) nahmen Abholzung und Brandrodungen stark zu. Wichtig im Kampf gegen Klimawandel Der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva, der am 1. Januar zum dritten Mal als Präsident Brasiliens vereidigt wurde, galt in seinen früheren Amtszeiten (Anfang 2003 – Ende 2010) nicht eben als Umweltschützer, hatte aber angekündigt, den Umwelt- und Klimaschutz zu priorisieren.

Deutschland hatte bereits im Januar 35 Millionen Euro (etwa 33,5 Millionen Franken) zugesagt. Die 20 Millionen Euro (etwa 19 Millionen Franken), die über die deutsche Entwicklungsbank KfW ausgezahlt werden, sind nun der erste Teilbetrag davon.

Deutschland ist zweitgrösster Geldgeber nach Norwegen und hat sich bisher bereits mit rund 55 Millionen Euro am Fonds beteiligt. Der Amazonas-Regenwald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel.

:

TAGESANZEİGER: – Wirtschaftsnews der Woche: SIX verliert in kürzester Zeit 300 Millionen EuroDas «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

CASHCH: AMS Osram beschafft sich über rund 450 Millionen EuroDer Sensorenhersteller AMS Osram will im Rahmen seiner Finanzierungspläne die in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Das bringt ihm rund 400 Millionen Euro ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Pro-Palästina Demo in Bern: Nach der Schütz wird heute vor dem Bundeshaus demonstriertIn Bern gehen Palästina-Sympathisierende für ein Ende der Gewalt, den Schutz der Menschenrechte und humanitäre Hilfe für Gaza auf die Strasse.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

20MİN: Rettungsgasse: Schutz und Rettung Bern bedankt sich herzlichRettungsgassen sind Pflicht, werden aber oft schlecht gebildet. Kürzlich traf Schutz und Rettung Bern eine an, die die Einsatzkräfte durchfahren konnten.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CH_WOCHENENDE: Rund 11 Millionen Franken für einen dörflichen Campus: «Das Schulhaus soll Schulhaus bleiben»Im Vorfeld der Gemeindeversammlung hat der Tegerfelder Gemeinderat über die Schulraumerweiterung und einen ersten Planungskredit orientiert.

Herkunft: CH_Wochenende | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Rund 11 Millionen Franken für einen dörflichen Campus: «Das Schulhaus soll Schulhaus bleiben»Im Vorfeld der Gemeindeversammlung hat der Tegerfelder Gemeinderat über die Schulraumerweiterung und einen ersten Planungskredit orientiert.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »