Deutschland verzeichnet einen Anstieg der COVID-19-Fälle

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Deutschland gewinnt die Fußball-WeltmeisterschaftDie deutsche Fußballnationalmannschaft hat die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 gewonnen. Im Finale besiegte Deutschland Brasilien mit 3:1 und sicherte sich den vierten Weltmeistertitel. Das Spiel fand im Stadion von Katar statt und war von Spannung und Emotionen geprägt. Die deutschen Spieler zeigten eine herausragende Leistung und wurden von ihren Fans frenetisch gefeiert. Weiterlesen ⮕

Hohe Nachfrage nach Tickets für die EM 2024 in DeutschlandDeutschland, England und Frankreich verzeichnen die höchste Nachfrage nach Tickets für die EM 2024. Besonders begehrt sind die Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Finale in Berlin. Die UEFA hat bereits über 2 Millionen Ticketanträge erhalten und wird per Losverfahren entscheiden, wer Tickets kaufen darf. Weiterlesen ⮕

Anschlag auf dem Bruderholz: Nur durch Zufall kamen die Ermittler auf die BeschuldigtenEine Bombenexplosion im Basler Nobelquartier mitten in der Nacht. Zwei Beschuldigte stehen vor dem Bundesstrafgericht. Reichen die Beweise aus? Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕