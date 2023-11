Deutschland und Israel: Bundeswehr steht mit 1000 Soldaten bereit

In den vergangenen zwei Wochen hat die Bundeswehr zudem mehr als 1000 Soldaten und Soldatinnen nach Zypern und nach Jordanien verlegt. Es handelt sich vor allem um Kräfte, die Evakuierungen von Landsleuten vornehmen oder bei der Befreiung von Geiseln der palästinensischen Terrorgruppe Hamas mithelfen könnten.aus Afghanistan 2021.

Deutsches Trio für Nahost: Aussenministerin Annalena Baerbock mit Kanzler Olaf Scholz (rechts) und Verteidigungsminister Boris Pistorius.plötzlich eine ähnlich bedrohliche Situation entstand, reagierte Deutschland schon erheblich vorausschauender. Am Ende evakuierte die Bundeswehr in vier Tagen 780 Menschen, nur ein gutes Viertel von ihnen waren Deutsche.

, Landsleute bereits zur Ausreise aus dem Libanon aufgefordert. Zurzeit halten sich dort aber noch mindestens 1100 Deutsche auf. Im Kriegsfall könnte der Flughafen der Hauptstadt Beirut schnell geschlossen werden und die Ausreise auf konventionellem Weg nicht mehr leicht möglich sein.Die aktuelle Mission der Bundeswehr in Nahost ist bereits jetzt eine der grössten ihrer Art.

Spezialeinheiten der Marine (KSM) und die Elitetruppe GSG9 der Bundespolizei sind ebenfalls bereits in Zypern stationiert, entsprechende Kommandos des Heeres (KSK) wurden auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt al-Azraq verlegt. Sie alle sind auf die Befreiung von Geiseln oder deren Übernahme in feindlichem Gebiet trainiert.

Die Mittelmeerinsel Zypern ist in den letzten Wochen nicht nur zu einem vorgeschobenen Militärposten der Bundeswehr geworden, sondern zu einer logistischen Drehscheibe für viele Länder. Neben denen aus Deutschland halten sich derzeit Kontingente von elf weiteren Ländern dort auf, unter ihnen Grossbritannien und die Niederlande. Die USA wiederum benutzen ihren grossen Marinestützpunkt auf Kreta, um allfällige Rettungs- und Evakuationseinsätze vorzubereiten.

