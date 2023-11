Deutschland sperrt den Haushalt: Grünen-Chefin warnt vor hartem Sparkurs

Deutschland muss sparen. Finanzminister Lindner sperrt den Haushalt. Nur die Grünen-Chefin Ricarda Lang: «Ein harter Sparkurs würde den klimaneutralen Umbau unserer Industrie verhindern» Die deutsche Bundesregierung zählt ihr Geld, und bis das Ergebnis feststeht, gibt sie nichts mehr aus. Haushaltsperre nennt sich das, was Finanzminister Christian Lindner jetzt nach dem denkwürdigen Urteil vom höchsten deutschen Gericht angeordnet hat.

Die schwäbische Hausfrau würde sagen: Wir müssen rechnen, ob wir nicht schon pleite sind. Keine schwäbische Hausfrau ist Grünen-Chefin Ricarda Lang. Ganz so, als ginge sie das Urteil nichts an, twittert sie munter: «Ein harter Sparkurs würde den klimaneutralen Umbau unserer Industrie verhindern und so ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden und Arbeitsplätze kosten. Wir werden nicht zulassen, dass das Land in eine wirtschaftliche und soziale Krise hineingespart wird.» Die Frau ist sichtlich nicht von dieser Wel





Weltwoche » / 🏆 3. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

- Sind Sie noch der richtige Grünen-Präsident, Herr Glättli?Grünen-Präsident Balthasar Glättli sucht nach Antworten für das Wahlresultat der Grünen in der Schweiz.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

- «Kein Booster für unsere Bundesratsambitionen»Grünen-Präsident Balthasar Glättli sucht nach Antworten für das Wahlresultat der Grünen in der Schweiz.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Deutschland und Israel: Habecks Videobotschaft bewegt ganz DeutschlandDer Vizekanzler findet klare Worte zum Nahost-Konflikt und zum grassierenden Antisemitismus in Deutschland. Dafür wird er mit Lob überschüttet.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

200 Franken pro Haushalt: Die Mehrwertsteuer steigt – und das ausgerechnet in inflationären ZeitenHotelübernachtungen, Restaurantbesuche, Taxifahrten: Ab 2024 kostet der Konsum mehr. Denn bei der Mehrwertsteuer kommt es gleich zu mehreren Anpassungen. Die Details und die Gründe.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweizer Technologie: Was braucht die meiste Energie im Haushalt?Moderne Schweizer Technologie ist ganz darauf ausgelegt, den Stromverbrauch zu senken. Doch was sind die grössten Stromfresser im Haushalt?

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Haushalt, Pflegearbeit und Bauwesen: Wann übernehmen Roboter?Im Radisson Hotel in Luzern läuft seit kurzem ein Pilotversuch mit einem Roboter, der Aufgaben des Personals übernimmt. Das neue Einsatzgebiet soll Erkenntnisse bringen, wie Roboter bei Warenlieferungen in Zukunft die Menschen entlasten können - und wo die Grenzen sind.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »