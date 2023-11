Deutschland qualifiziert sich für die Europameisterschaft 2024

Das Nationalteam hat sich zum dritten Mal in Folge für die Europameisterschaft qualifiziert. Wir beantworten die aktuell drängendsten Fragen zum Turnier im kommenden Sommer. 24 Plätze werden für die Euro 2024 vergeben. Gastgeber Deutschland ist gesetzt. Dazu kommen neben der Schweiz Albanien, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schottland, Slowakei, Spanien, Türkei und Ungarn.

Titelverteidiger Italien trifft am Montag in der Finalissima um Platz 2 in der Gruppe C auf die Ukraine – und braucht mindestens ein Unentschieden, um das EM-Ticket zu lösen. Schafft es Italien nicht, sich über die Gruppenplätze zu qualifizieren, gibt es aber noch einen anderen Weg. Im März 2024 findet das Playoff statt, bei dem die letzten drei EM-Tickets vergeben werden. Im Playoff sind die besten Teams der Nations League, die sich noch nicht qualifiziert haben





BLUENEWS_DE: «Das Nationalteam repräsentiert nicht das iranische Volk»Zwei Frauen aus dem Iran, ein Ziel: Unternehmerin Awin Tavakoli und Historikerin Neda Amani unterstützen die Protestierenden im Kampf gegen das Regime. Bei Caudia Lässer äussern sie sich auch zum Protest der iranischen Nationalmannschaft. Super Show wieder mal von Frau Lässer! Bitte gebt weiterhin der Opposition des Iran eure Stimme. Dies ist wichtig für den demokratisches Diskurs, aber auch um ein vollständiges Bild über die iranische Regierung zu erhalten. Bspw. mit der Opposition, der Frau Amani angehört.

SRFSPORT: 0:3 im Testspiel - Frauen-Nati taucht gegen ÖsterreichDas Schweizer Frauen-Nati beendet ihr Trainingslager in Marbella mit einer 0:3-Niederlage gegen Österreich. srfsport srffussball

SUEDOSTSCHWEİZ: Unklarheit \u00fcber Spieldurchf\u00fchrung Israel - SchweizNach den Raketenangriffen auf Israel ist vorerst offen, ob das Schweizer Nationalteam das\u2026

FM1TODAY: Handball Frauen-Nationalteam zum ersten Mal überhaupt an einer EMAm 4. November um 18 Uhr steht an der «EHF EURO 2022» das erste Spiel der Schweiz an. Ein historischer Tag: Noch nie zuvor konnte das Schweizer Frauen-Nationalteam an einer Endrunde mitmischen. Mit dabei sind auch vier St.Gallerinnen.

LUZERNERZEİTUNG: «Ich fühlte mich das erste Mal wie eine Profisportlerin»: So will Alina Müller das Fraueneishockey voranbringenDie Winterthurerin Alina Müller, 25, wird als beste Eishockeyspielerin der Schweiz in die neue nordamerikanische Frauenliga gedraftet und verdient das erste Mal Geld mit dem Sport. Doch es gibt noch einige Baustellen im Fraueneishockey. Vor allem in der Schweiz.

BLUESPORT_DE: Das Schweizer Nationalteam gastiert in SpanienAm Samstag trifft die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft in Saragossa auf Spanien. Es ist das erste von zwei verbleibenden Spielen im Kampf gegen den Abstieg aus der Liga A der Nations League.

