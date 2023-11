Deutschland lebt im Medizinalcannabis Überschuss

Wer bereits in den Jahren 2017 und 2018 Cannabis als Medizin verordnet bekam, erinnert sich sicher noch daran, dass Cannabismedikamente manchmal Mangelware gewesen sind. Von der Auswahl, die wir jetzt in den Apotheken finden, konnte man damals nur träumen. Heute ist das anders. Manche auf Cannabis spezialisierte Apotheke führt ein riesiges Sortiment von Blüten und anderen Cannabismedikamenten, sodass unerfahrene Patienten sich kaum orientieren und für sich das passende finden können.

Tatsächlich ist das Überangebot an medizinischem Cannabis so groß, dass eine große Menge davon nie einen Patienten erreicht, sondern vernichtet werden muss.Nach wie vor produziert Deutschland selbst nur einen Bruchteil der Mengen Cannabis, die die Patienten für die Behandlung ihrer Beschwerden benötigen. Der Großteil wird importiert und stammt aus Ländern, die in der Kultivierung fleißiger sind, wie die Niederlande,Im Jahr 2022 wurden knapp 23 Tonnen eingeführt – Deutschland lebt im Medizinalcannabis Überschus

:

HANFMAGAZİN: Cannabis-Legalisierung in Kanada: Was kann Deutschland lernen? Deutschland diskutiert immer noch und die EU grätscht rein, doch zumindest in Kanada ist die überfällige Cannabis -Legalisierung bereits seit gut fünf Jahren gesellschaftliche Realität. Nun arbeiten Regierungsberater an der Vorstellung einer ersten, großen Bilanz und untersuchen im Detail, was sich bei Haschisch und Marihuana für Erwachsene künftig noch besser machen lässt.

HANFMAGAZİN: Cannabis bei Nieren- und BlasenerkrankungenEs liegt aufgrund neuer Forschungdie Vermutung nahe, dass Cannabis bzw. Cannabinoide eine Behandlungsoption bei einigen Nierenerkrankungen sein könnten. Link zum Text: hanfmagazin nieren nierenerkrankung blasenschwäche hanfmedizin

HANFMAGAZİN: Cannabis und Covid-19: Neue Studie zeigt vielversprechende ErgebnisseEs gibt schon so einige Studien zur hilfreichen Wirkung von Cannabis gegen das Coronavirus, doch eine Untersuchung zum Thema verdient auch nach dem Abklingen der Pandemie noch Beachtung... hanfmagazin cannabis cannabiskonsum cannabisstudie

SRFNEWS: Reichsbürger: Königreich Deutschland will in die Schweiz kommenDas «Königreich Deutschland » will mithilfe von Schweizern sein alternatives Finanzsystem ausbauen. Die Staatsverweigerer übten kürzlich ihren Auftakt mitten in Basel.

HANFMAGAZİN: Entkriminalisierung von Cannabis: Gesetzentwurf des CanG biegt in die Zielgerade einNach einer sachlichen Anhörung im Gesundheit sausschuss biegt der Gesetzentwurf des CanG in die Zielgerade ein. Am 16.11.2023 soll die finale Debatte und die entscheidende Abstimmung über die Entkriminalisierung von Cannabis stattfinden, wenn es nicht abermals zu Verzögerungen im Ablauf kommt. An diesem Tag ist die gesamte Cannabis Community dazu aufgerufen, sich auf den Weg nach Berlin zum Reichstag zu machen, um noch einmal ein Zeichen zu setzen und bestenfalls diesen geschichtsträchtigen Moment überfälliger Gerechtigkeit zu feiern.

HANFMAGAZİN: Cannabis-Verbot: Mehr Schaden als NutzenImmer mehr Länder und Staaten erkennen, dass ein Verbot von Cannabis kontraproduktiv ist und mehr schadet als nützt. Die Prohibition hat Opfer gemacht und unnötiges Leid verursacht. In den USA haben viele Bundesstaaten das Genussmittel für Erwachsene legalisiert und dadurch Steuergelder in Milliardenhöhe eingenommen.

