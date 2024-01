Die Schweiz verliert das Spiel vor Weltrekord­kulisse. Die Deutschen feiern – und Andy Schmid will es der nächsten Generation verschweigen.Es war ganz gross angerichtet in Düsseldorf zum Auftakt der EM. Und Deutschland hat geliefert. 53’586 Zuschauerinnen und Zuschauer sassen dabei in der umgebauten Merkur-Spiel-Arena, dem Fussballstadion von Fortuna Düsseldorf. Weltrekord. So was gab es im Handball noch nie.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt im pathetischen Ton eine Eröffnungsrede mit den üblichen belanglosen Phrasen. Die Band Culcha Candela spielte ein kleines Konzert mit ihren grössten Hits. Es waren drei. Eine Drei Stand auch nach 19 Minuten auf der Anzeigetafel. Es war die Anzahl Schweizer Tore. Das Spiel war schon entsprechend früh entschieden. Am Schluss hiess es 14:27. Deutschland hatte die Schweiz dominiert und demontiert. «Sie haben uns die Hosen ausgezogen», sagte der Schweizer Handball-Superstar Andy Schmi





BernerZeitung » / 🏆 1. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Vogelgrippe grasiert wieder in der SchweizEs geht wieder los: Im Kanton Zürich wurden lokale Massnahmen gegen die Vogelgrippe erlassen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Pflegefachkräfte aus den Philippinen kommen in die SchweizDas Spital Baselland holt fünf Pflegerinnen und zwei Pfleger aus den Philippinen für anderthalb Jahre in die Schweiz. Die Maßnahme ist umstritten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Warum die Schweiz das Abwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima überwachtKernkraftwerk Fukushima

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Eingefrorene Zeit: Die Schweiz im Jahr 2023 in BildernUnsere Bildergallerie.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schlittelpisten in der Schweiz - Fünf Schlittelwege, die sich besonders lohnenIn der Nacht oder bei Tag: Auf diesen fünf Schlittelwegen kommen Familien, Angsthasen und Rekordjäger auf ihre Rechnung.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »