Ein neues Tierschutzgesetz weckt Befürchtungen bei deutschen Hundehaltern. Warum der Dackel auch ohne strengere Regelungen verschwinden könnte – und mit seinem Ableben ein Stück Kulturgeschichte zu Ende ginge.Typisch deutsch ist, zu verachten, was man für typisch deutsch hält. Wer das Eigene schätzt, tut es oft mit ironischer Distanz oder über Bande. So machte die «Bild»-Zeitung dieser Tage eine «Briten-Angst» um die deutscheste aller Hunderassen aus.

Die «Daily Mail», so berichtete das Berliner Boulevardblatt, schockiere «das Inselvolk» mit einem möglichen Verbot des «German Sausage Dog», des wurstähnlichen Hundes, der in seinem Ursprungsland als Dackel oder Teckel bekannt ist.Kybun ist mit dem FCSG unzufrieden und deutet an, den Vertrag als Stadion-Namensgeber nicht zu verlängern – der Klub zeigt sich vom Tonfall überrascht und wehrt sich Die Firma Kybun ist enttäuscht, dass der FC S

