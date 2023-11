Deutscher Bauernverband warnt vor Integration der Ukraine in die EU

Die jüngste Empfehlung der EU-Kommission, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen, stösst auf Widerstand des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Dessen Präsident Joachim Rukwied warnt, dass eine Integration der Ukraine «zum Exitus der familiengetragenen Landwirtschaft in Europa» führen könne. Die EU hat eine landwirtschaftliche Struktur, in der kleinere Betriebe dominieren, während in der Ukraine landwirtschaftliche Unternehmen mit großen Flächen vorherrschen.

Ein Beitritt der Ukraine zur EU würde bedeuten, dass diese großen ukrainischen Betriebe zu den Hauptempfängern der Mittel aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) werden könnten





