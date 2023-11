Deutsche Wirtschaft geht im Sommer auf Talfahrt - BIP schrumpft minimal

So sprang im Frühjahr beim BIP ein kleines Plus von 0,1 Prozent heraus, statt der zuvor gemeldeten Stagnation. Und zu Jahresbeginn schrumpfte die Wirtschaft nicht, sondern verharrte auf dem Vorquartalsniveau. Die hohen Zinsen, der noch immer starke Preisauftrieb und die maue Weltwirtschaft wirken als Hemmschuh.«Die Konjunkturmisere erreicht das nächste Kapitel.

Laut KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib dürfte es im nächsten Jahr dank rückläufiger Inflation und steigender Einkommen vor allem über den Konsum mit der Wirtschaft wieder aufwärtsgehen. Für das Gesamtjahr 2023 senkte die Bundesregierung jüngst ihre Konjunkturprognose und rechnet nun mit einem um 0,4 Prozent schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt. Damit dürfte Deutschland im laufenden Jahr als einzige grosse Industrienation nicht wachsen.

