Deutsche Wirtschaft erholt sich im November

Die Lage der deutschen Wirtschaft hat sich im November erneut aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima steigt zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler. Unabhängig vom gestiegenen Ifo-Index prognostiziert die EU-Kommission, dass Deutschland dieses Jahr als einzige der grossen Volkswirtschaften im Euroraum schrumpfen wird. Das Geschäftsklima hellt sich immer mehr auf und spricht laut dem Ifo-Institut zurzeit gegen eine Rezession in Deutschland.

Wie die Münchner Konjunkturforscher am Freitag mitteilten, legte das Barometer im November den dritten Monat in Folge zu. Der Anstieg fiel mit 0,4 Punkten auf 87,3 Zähler nur etwas geringer aus, als Experten vermutet hatten. Die Wirtschaft stabilisiere sich, wenn auch auf niedrigem Niveau, betonte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Diese könnte einer Rezession knapp entgehen, nachdem sie im Sommer geschrumpft wa





