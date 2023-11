Die Summe ist astronomisch: In Deutschland wurden 2022 mehr als eine Billion Euro in Sozialleistungen investiert. Was sagen die Deutschen dazu?zeigt, 71 Prozent der Deutschen sind gegen höhere Steuern oder Abgaben, wenn diese zur Erhöhung der Sozialausgaben beitragen würden. Nur 16 Prozent seien bereit, mehr dafür zu bezahlen. Heisst: Die Bevölkerung zeigt sich grundsätzlich kritisch gegenüber den kostspieligen Sozialausgaben.

Unter den Grünen-Wählern ist diese Bereitschaft noch am höchsten, 38 Prozent wären bereit, mehr zu zahlen. Zusätzlich empfinden 64 Prozent der Befragten den Sozialstaat Deutschlands als ungerecht verteilt. Anders die Wähler der Grünen: 60 Prozent halten die Verteilung für gerecht. 51 Prozent der Deutschen sind für eine Priorisierung von Steuersenkungen, 27 Prozent sind dafür, Arbeitsplätze zu schaffen, und nur 12 Prozent befürworten, die bereits sehr hohen Sozialausgaben zu erhöhen.Der Bürger in Deutschland können nicht 1,2 Millionen Ukrainer auf höchsten finanziellen Niveau auf die Dauer ihr Leben in Deutschland ohne Gegenleistung finanziere

20MİN: Schweizer Einkaufstouristen sollen vermehrt Steuern zahlenDie Finanzministerin plant offenbar, die sogenannte Wertfreigrenze für Einkaufstouristen zu halbieren. Mehrere Tricks dürften Grenzgängern aber auch künftig helfen, Steuern zu umgehen.

BLUESPORT_DE: Borussia Dortmund und die deutschen Teams in der Champions LeagueDie Fussball-Experten von blue geben steile Thesen zur kommenden Champions-League-Saison ab. Borussia Dortmund und die anderen deutschen Teams werden es in der Champions League schwierig haben – so eine These aus der Sportredaktion.

BAUERNZEİTUNG1: Schweiz könnte Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent erreichenErnährungs-Initiative - Eine Schweiz mit 70 Prozent Selbstversorgung sähe ziemlich anders aus: Rein rechnerisch wäre es möglich, in der Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, analysiert Agristat. Produktion und Konsum müssten…

WELTWOCHE: Schweigen über das zweite Corona-Symposium der AfD-FraktionDie AfD veranstaltet ein Corona-Symposium – und keiner berichtet darüber. Wenn ARD und ZDF nicht liefern, warum sollten deutsche Zuschauer überhaupt zahlen?

TAGESANZEİGER: Davide Giampà vom FC Baden: Der Amateur macht mehr Tore als die ProfisDavide Giampà (30) arbeitet mit einem 100-Prozent-Pensum als Makler und hat grossen Anteil daran, dass der FC Baden nach Startschwierigkeiten in der Challenge League angekommen ist.

TAGESANZEİGER: Deutsche Talkrunde über Alternativlosigkeit in IsraelBei der deutschen Talkrunde ging es um die deprimierenden Alternativlosigkeiten in Israel. Für einen optimistischen Moment sorgte ausgerechnet die 102-jährige Margot Friedländer.

