Deutsche Polizei weist Migranten jetzt schon auf Schweizer Boden ab

Über 7000-Mal haben deutsche Bundespolizisten dieses Jahr am Badischen Bahnhof in Basel Migranten zurückgewiesen.Die Grenze zur Schweiz ist ein Hotspot für illegale Einreisen nach Deutschland. (Symbolbild) – keystone

Doch die Effektivität dieses Vorgehens scheint eher fraglich. Denn: Nach der Kontrolle inklusive einer Fingerabdruck-Abnahme und eines Fotos informieren die Polizisten zwar die Schweizer Behörden. Die Migranten werden dann aber wieder auf Schweizer Seite entlassen.Ob sie dann von den Schweizern übernommen werden, bleibe offen. Die betroffenen Migranten erhalten weder eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise noch eine sogenannte Wiedereinreisesperre.

Zu solchen Zurückweisungen sei es am Badischen Bahnhof in Basel in diesem Jahr schon über 7000-Mal gekommen. Darin seien aber auch Personen enthalten, die es mehrfach versucht hätten.

:

20MİN: Migration: Deutsche Behörden weisen Migranten in der Schweiz abDie Bundespolizei verhindert immer mehr illegale Einreisen nach Deutschland noch auf Schweizer Boden. Der Badische Bahnhof in Basel hat sich zu einem Hotspot entwickelt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Pro-Palästina-Beiträge – Bund geht auf Distanz zu Migranten-MagazinDas Online-Magazin «Baba News», das durch den Bund unterstützt wird, steht wegen Äusserungen zum Israel-Konflikt in der Kritik.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SWİSSİNFO_DE: Wie der Schweizer Tourismus vom Klimawandel profitieren könnteHitzeflucht Der Klimawandel könnte dazu führen, dass tiefer gelegene Alpenorte in Europa künftig ihren Skibetrieb einstellen müssen. Für Sommertourist:innen könnten sie jedoch zu hitzefreien Oasen werden.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Gewalt in der Erziehung: 160’000 Schweizer Kinder erhalten OhrfeigenNoch immer sind viele Kinder von Körperstrafen und Demütigungen betroffen. Ein Gesetz soll jetzt Gegensteuer geben. Kinderschutz-Präsidentin Yvonne Feri sagt, was künftig noch erlaubt sein soll.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Eine Übersicht über die Vielfalt auf Schweizer GetreidefeldernLetztes Jahr war die hiesige Brotgetreidefläche gut 81’000 Hektaren gross. Brotgetreide ist die häufigste Ackerkultur in der Schweiz. Die Bauern setzen auf neue wie auch auf alte Sorten. Das einst wichtigste Schweizer Brotgetreide spielt heute nur noch eine Nebenrolle.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »