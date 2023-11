Deutsche Koalition plant Verbot von Genderzeichen in staatlichen Institutionen

Laut dem Eckpunktepapier der geplanten Koalition sollen staatliche und öffentlich-rechtliche Institutionen – einschliesslich Schulen, Universitäten und Rundfunk – keine Sonderzeichen verwenden. Heisst: keine Gendersternchen, Unterstriche, Doppelpunkte oder Binnen-Is. Vorgabe ist, sich am «Rat der deutschen Sprache» zu orientieren. Dieser Rat für deutsche Rechtschreibung hatte im Juli erklärt, Genderzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie.

Der hessische Landesverband des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) kritisierte die Pläne scharf: Knud Zilian, der Erste Vorsitzende des DJV Hessen, sagte, ein solches Verbot wäre nicht nur verfassungswidrig, sondern würde auch eine unzulässige politische Einflussnahme darstellen – insbesondere auf den Hessischen Rundfunk. Dieser äusserte sich zurückhaltend. Der Hessische Rundfunk gab bekannt, die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorerst abzuwarten. In den Redaktionen wird nämlich derzeit gendersensible Sprache verwendet, allerdings ohne verbindliche Vorgaben zur Art des Gendern

TAGESANZEİGER: Deutsche Talkrunde über Alternativlosigkeit in IsraelBei der deutschen Talkrunde ging es um die deprimierenden Alternativlosigkeiten in Israel. Für einen optimistischen Moment sorgte ausgerechnet die 102-jährige Margot Friedländer.

SRFNEWS: Griechenland wieder «investitionswürdig»Vor zehn Jahren war Griechenland buchstäblich bankrott: Die Arbeitslosigkeit lag bei 27 Prozent, die EU- Institutionen und der Internationale Währungsfonds schnürten hektisch Rettungspakete und drückten Griechenland harte Sparbedingungen auf. Am Montag überschlugen sich die Medien mit positiven Meldungen bezüglich Griechenland. Das griechische Wachstum gehört zu den höchsten in der EU. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet Griechenland wieder als «investitionswürdig». Es ist die Rede von der Wiedergeburt Griechenlands. Finanzminister Kostis Hatzidakis zeigt sich zufrieden. Griechenland unter der Regierung von Nea Dimokratia sei eine Erfolgsgeschichte.

SRFNEWS: Deutschland behält Grenzkontrollen zur Schweiz beiSeit letzter Woche hat Deutschland die Personenkontrollen an der Grenze zur Schweiz verschärft – eine Massnahme, die eigentlich auf zehn Tage beschränkt war. Deutschland wird aber vorerst an seinen strengeren Grenzkontrollen festhalten. Das bestätigte die deutsche Innenministern Nancy Faeser.

SCHWEİZERBAUER: Pflanzliche Produkte für Handel immer wichtigerDas vegane Sortiment im Lebensmitteleinzelhandel wächst. Unternehmen sehen den Trend immer mehr als Chance für den Umsatz. So will der deutsche Discounter Aldi Süd sein veganes Sortiment auf 1’000 Produkte erhöhen.

20MİN: Shirin David unterbricht ihr Konzert in ZürichDer deutsche Rap-Star Shirin David trat am Samstagabend im Hallenstadion Zürich auf. Trotz Angeschlagenheit setzte die Sängerin ihr Konzert nach einem kurzen Unterbruch fort.

WELTWOCHE: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat Ausmass des Antisemitismus «viel zu lange» unterschätzt – wie bitte? Ist es nicht so, dass die Linken viel zu sehr auf «umstrittene Rechte» fokussierten als den importierten Antisemitismus von Migranten?Ungewöhnliche Zeiten befördern mitunter ungewöhnliche Einsichten. Zum Beispiel bei Bärbel Bas (SPD), deutsche Bundestagspräsidentin. Angesichts der massiven antisemitischen Demonstrationen in Deutschland gab Bas in einem Interview zu Protokoll: Das Ausmass des Antisemitismus in Deutschland sei «viel zu lange» unterschätzt worden.

