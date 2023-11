Deutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert gegen Österreich

Das Team von Julian Nagelsmann verliert erneut – diesmal 0:2 beim oft belächelten Nachbar Österreich. Die deutschen Medien sparen danach nicht mit Kritik.Frust beim ambitionierten EM-Gastgeber: Die deutschen Fussballer sind konsterniert.Neuer Trainer, neues Glück? Nicht ganz bei der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Nach der zweiten Niederlage in Folge und einem schwachen Auftritt gegen Österreich wird das Team um Trainer Julian Nagelsmann in der deutschen Presselandschaft hart kritisiert.

«Abbruchstimmung» – so lautet das vernichtende Fazit der «Süddeutschen Zeitung». Und sogleich regt das Blatt die Debatte an, ob Nagelsmann die Mannschaft mit seiner Taktik überfordere. Diese beinhaltete unter anderem das Experiment den ansonsten als Offensivspieler eingesetzten Arsenal-Spieler Kai Havertz als Neo-Aussenverteidiger. «Linker Schienenbahnjoker», lautet die Namensgebung von Fachportalen für diese neue Position für Havertz, welche das erste Mal in der 2:3-Testspielniederlage gegen die Türkei getestet wurd





