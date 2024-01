Deutsche Bauern protestieren gegen Sparpläne der Regierung

Die deutschen Bauern protestieren gegen die Sparpläne ihrer Regierung. Der Deutsche Bauernverband hat ab dem 8. Januar 2024 landesweite Protestaktionen angekündigt. Muss unsere Wohlstandsgesellschaft zuerst wieder mal «auf die Schnauze» fallen, um die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte wieder mehr schätzen zu lernen, fragt sich unser Autor. Deutscher Landwirtschaftsminister Cem Özdemir lässt an Rede Fragen offen.

Im deutschen Ellwagen trat gestern auch Cem Özdemir auf, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Der Vizepräsident des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg vermisste in der Rede des Ministers klare Aussagen. Die Bauernproteste in Deutschland beschäftigen auch hierzulande die Bauern und die Bauernverbände – gerade in der Ostschweiz, mit Deutschland als direkten Nachbarn. Die Solidaritätsbekundung mit den Gummistiefeln sind auch als stiller Protest zu verstehen. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Grossdemonstrationen fuhren auch in Sachsen zahlreiche Traktoren auf, viele davon tragen Banner, um auf die Forderungen der Bauern aufmerksam zu machen





Deutsche Bauernverband plant Grossdemos gegen Sparpläne der Regierung
Der Deutsche Bauernverband kündigt vom 8. bis 15. Januar verschiedene Grossdemos gegen die Sparpläne der Regierung an. Die deutschen Landwirte sind unzufrieden und äußern ihren Unmut.

Deutsche Bauern protestieren mit Tausenden von Traktoren
Am Montag haben deutsche Landwirte mit zehntausenden Traktoren bundesweit protestiert. Sie besetzten Autobahnauffahrten und organisierten Kundgebungen in Städten. Eine Umfrage zeigt, dass 45 Prozent der Bevölkerung die Proteste für gerechtfertigt halten.

Tausende Bauern protestieren in Berlin gegen Sparmaßnahmen
Tausende Bauern haben sich vor dem Brandenburger Tor in Berlin eingefunden, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren. Die Spitzen der deutschen «Ampel»-Koalition haben eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt, bei der Milliarden eingespart werden müssen. Unter anderem werden Abgaben erhöht und Ausgaben gekürzt, was auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat.

Aufruhr der Bauern mit 3000 Traktoren in Berlin und eine längst fällige Lobeshymne auf die Landwirte
Sondersendung: Aufruhr der Bauern mit 3000 Traktoren in Berlin und eine längst fällige Lobeshymne auf die Landwirte

Bauern wollen besseren Herdenschutz
Im Kanton Luzern und im angrenzenden Aargau hat der Wolf vor Weihnachten erneut Nutztiere gerissen. Die «Luzerner Zeitung» schreibt, dass die Bauern mehr tun wollten. Doch es fehle an Geld.

Videos und Fotos von der Bauerndemo
Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in Städten protestieren seit Montag die Bauern in Deutschland gegen die von der Regierung geplanten Sparmassnahmen. Die Regierung soll die Rückerstattung der Mineralölsteuer beibehalten, fordern die Bauern.

