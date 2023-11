Deutsche Bank sieht Idorsia-Aktie noch bei 1 Franken

Auch die nicht unerhebliche Verschuldung mache die Lage nicht besser, schreibt der Analyst der Deutschen Bank weiter. Es bleibe vor diesem Hintergrund schwierig, den Eigenkapitalwert des Unternehmens wiederherzustellen oder in der Tat einen anhaltenden Vertrauensverlust am Markt aufzuhalten, der einen weiteren Rückgang verursacht.

Idorsia hat dank der zuletzt ergriffenen Massnahmen den Verlust in den ersten neun Monaten 2023 eingedämmt, wie das Unternehmen letzten Dienstag bekannt gab. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen denn auch davon aus, einen weniger tiefen Verlust zu schreiben.

Im Juli hatte Idorsia für 400 Millionen Franken das Asiengeschäft ex-China an die japanische Sosei Gruppe verkauft. Mit dem Verkauf hat sich das Unternehmen auch von dem zugelassenen Mittel Pivlaz (Clazosentan) zur Behandlung von Hirnblutungen und den Lizenzrechten für das Schlafmittel Quviviq (Daridorexant) in diesen Gebieten getrennt.

NAU_LİVE: SPD verteidigt deutsche Enthaltung bei Gaza-ResolutionDie SPD hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe hart daran gearbeitet, einen gerechten Beschluss zu erreichen, jedoch sei dies nicht gelungen. Es wurde betont, dass es sich um eine brutale Aggression handelte und dass Deutschland Israel bei der Verteidigung seiner Sicherheit unterstützen werde.

NAU_LİVE: Deutsche Polizei weist Migranten jetzt schon auf Schweizer Boden abDie deutsche Polizei versucht, Migranten schon vor der Grenze in Basel abzufangen. Ob das Vorgehen tatsächlich effektiv ist, scheint eher fraglich.

20MİN: Migration: Deutsche Behörden weisen Migranten in der Schweiz abDie Bundespolizei verhindert immer mehr illegale Einreisen nach Deutschland noch auf Schweizer Boden. Der Badische Bahnhof in Basel hat sich zu einem Hotspot entwickelt.

NAU_LİVE: Rapper Samra parkt seinen Mercedes-Benz im UetlibergtunnelNach einem Konzert hat der deutsche Rapper Samra seinen Mercedes-Benz quer im Uetlibergtunnel geparkt. Die Kantonspolizei wurde darüber informiert.

PRESSEPORTAL_CH: Klarer Kompass für Klimaschutz / Deutscher Umweltpreis der DBU wird heute in Lübeck verliehenLübeck/Osnabrück (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Sitz in Osnabrück verleiht heute (Sonntag) in Lübeck den diesjährigen Deutschen Umweltpreis von...

20MİN: Fridays for Future: Aufregung nach Pro-Palästina-BeiträgenDie deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer distanziert sich von israelfeindlichen Beiträgen auf dem internationalen Account von Fridays for Future. Sie fordert Konsequenzen.

