Details zum iPhone 16 aufgetaucht: Neue Funktionen und Design

Die Arbeiten am iPhone 16 sind bereits in vollem Gang. Nun sind erste Details aufgetaucht – darunter ein neuer Capture-Button und ein Kamera-Array nach dem Vorbild des iPhone 12. Im Netz sind erste Render-Bilder und Informationen zum iPhone 16 aufgetaucht, welches im Sommer 2024 erwartet wird. Das in der Regel recht gut informierte Portal 'Macrumors' konnte Details zu frühen Pre-Production Designs und hat auf deren Basis Renderbilder erstellt.

So gibt es aktuell etwa noch verschiedene Optionen für das Layout der Lautstärke- und Action-Buttons. Es wird jedoch vermutet, dass die Anordnung des schwarzen Modells in den Renderbildern am ehestens dem finalen Design entsprechen soll. Die Anordnung des Kamera-Arrays stehe ebenfalls noch zur Diskussion, möglich sei aktuell eine Gestaltung nach dem Vorbild des iPhone 12 (einzelne Linsen übereinander) oder des iPhone X (pillenförmig). In den aktuellen Testmodellen soll vor allem ersteres genutzt werden. Gesichert soll aber schon sein, dass es eine vertikale Anordnung gibt, um das Modell visuell von den Vorgängern abzuheben





