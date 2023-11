Deshalb dürfen Schulkinder nicht wieder separiert werden

Am Inklusionsgesetz, das 2005 erlassen wurde, sollte festgehalten werden. Nicht mehr festhalten sollten wir an der 5-G-Methode. Sie ist schuld an der Misere in den Schulen, schuld daran, dass diese Initiative zustande gekommen ist.Die 5-G Methode bedeutet: Gleichaltrige Schülerinnen und Schüler müssen zur gleichen Zeit zum gleichen Thema im gleichen Tempo denselben Stoff lernen und dazu die gleichen Prüfungen schreiben.

Solange Lehrpersonen anhand dieser Methode unterrichten (müssen) sind Lern- und Verhaltensstörungen vorprogrammiert – langsam und schnell Lernende werden diskriminiert und gemobbt, weil in jeder Schulstunde ersichtlich wird, wer wie schnell arbeitet und welche Noten schreibt.

Die Arbeit der schulischen Heilpädagogen gleiche einer Sisyphusarbeit, findet Clarita Kunz. - AFP/Archiv Angesichts der enormen Divergenz der schulischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sind die Folgen dieses Unterrichts insbesondere in den für die Selektion wichtigen Fächern Deutsch undDie Arbeit der schulischen Heilpädagogen etwa gleicht einer Sisyphusarbeit: Wenn ein Kind ein Thema begriffen hat, hinkt es gleich wieder hinterher, weil die Klasse bereits am nächsten Thema arbeitet.

Da hilft es nichts, immer mehr finanzielle Mittel für die Schulen zu fordern! Viele Probleme könnten verhindert werden: Bereits 300 Personen haben die Petition mit dem Titel «Für eine gelingende Inklusion und mehr Chancengerechtigkeit» unterschrieben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Himmel & Hölle: Gemeindeboss erklärt – deshalb werden die Steuerunterschiede bleibenWas dir Ende Monat zum Leben bleibt, hängt stark von deinem Wohnort ab. Ein Grund sind die Steuern. Der Steuerwettbewerb unter den Gemeinden ist hart. Der oberste Gemeindevertreter verteidigt ihn aber vehement.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Linie 5 eingestellt: Deshalb haben die VBL zu wenig ChauffeureDie Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben zu wenig Chauffeure. Der Engpass zeichnete sich ab - doch die VBL haben zu spät reagiert.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB-Präsident Jordan fordert bessere Krisenvorbereitung der BankenDie Vorgänge um die CS sollen ein Einzelfall bleiben: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Wenn die Toten nicht verwesen: Die Wachsleichen des GlarnerlandsIst der Boden zu feucht, kommt es vor, dass die Toten nicht verwesen und zu Wachsleichen werden. In Oberurnen war das vor 40 Jahren ein Problem, in Ennenda verwesen die Leichen noch immer nicht ganz.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Die Merkofer-Schwestern eröffnen das Café Nova: «Die Leute haben eine riesige Erwartungshaltung an uns»Die Schwestern Petra und Yvonne Merkofer feiern Eröffnung.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Mitte Kriens nominiert zwölf Kandidierende für die Wahlen 2024 – und fasst die Parolen zu den GemeindeinitiativenDie Mitte Kriens will wieder stärkste Kraft im Einwohnerrat werden und hat ihre Kandidierenden nominiert. Weiter hat sich die Partei für die Gegenvorschläge zur Velonetz- und zur Bodeninitiative ausgesprochen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕