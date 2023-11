Der weltweit grösste Fabrikant verkauft weniger Schokolade

Barry Callebaut führt das Minus auf den Salmonellenvorfall im belgischen Wieze im Vorjahr zurück, aber auch auf die schwächere Kundennachfrage und steigende Rohwarenpreise. Barry Callebaut hatte für das Gesamtjahr ein «flaches Volumenwachstum» angestrebt. Der Umsatz legte in Lokalwährung um 9.7 Prozent auf 8.5 Milliarden Franken zu, in Schweizer Franken lag das Plus noch bei 4.7 Prozent.

Bei dem Unternehmen gibt der Umsatz allerdings weniger Aufschluss über den Geschäftsverlauf als das Verkaufsvolumen. Denn Barry Callebaut hat ein sogenanntes Cost-Plus-Modell. Das bedeutet, dass die Firma Preisänderungen – zum Beispiel für Rohstoffe wie Kakao oder für Energie und Transporte – an die Industriekunden weitergibt.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT), bei dem im Vorjahr Einmaleffekte wie zum Beispiel die Kosten für den Wieze-Vorfall herausgerechnet werden, legte um 5.6 Prozent auf 659.4 Millionen Franken zu. Laut Barry Callebaut trug vor allem das starke Ergebnis des globalen Kakaogeschäfts dazu bei.

Wachstum mit veganer SchoggiUnter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 443.1 Millionen Franken. Das sind 22.8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen daran in Form einer höheren Dividende von 29 Franken pro Aktie teilhaben. Im Vorjahr gab es eine Ausschüttung von 28 Franken.

Das Unternehmen will weiter wachsen, wie aus seiner neuen Strategie hervorgeht. Unter anderem will es für neue Kunden Schokolade herstellen. So soll etwa das Gourmet-Sortiment und das Angebot mit Spezialprodukten wie veganer oder glutenfreier Schokolade ausgebaut werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Barry Callebaut verkauft etwas weniger Schokolade - Dividendenerhöhung unter MarkterwartungenBarry Callebaut hat im Geschäftsjahr 2022/23 weniger Schokolade verkauft als im Vorjahr. Dank Preiserhöhungen ging der Umsatz trotzdem hoch.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Barry Callebaut verkauft 2022/23 weniger SchokoladeDer Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat weniger verkauft, angeblich aufgrund eines Salmonellenbefalls. Doch der Gewinn stieg trotzdem stark an.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Beziehungsdrama der Schweiz und der EUDie beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte aus.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Warnung vor der Eskalation: Dem Westen droht der erste doppelte Energieschock seit JahrzehntenNoch sind die wirtschaftlichen Folgen gering, doch es könnte einen Inflationsschub geben wie nach Russlands Angriff auf die Ukraine.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕