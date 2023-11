Der wahre Skandal hinter der Rolle

Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt: Haben die Honigkönigin Toni (Lilly Wiedemann, Mitte) und die Spargelkönigin Luise (Phenix Kühnert) etwas mit dem Angriff auf Gehrling zu tun?Bild: BR/Odeon Fiction GmbH/Luis ZenoBild: BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno

Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verschlägt es in ihrem neuen Fall in die Welt der Produktköniginnen.Die Musik zum «Tatort: Königinnen» steuerte die Chiemgauer Band LaBrassBanda bei, die auch einen Auftritt im Film hatte.«Wir waren von Anfang an hellauf begeistert, dass wir für die Filmmusik zum Münchner ‹Tatort angefragt› wurden», sagt LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl gegenüber der ARD.

Der deutsche Filmstar Veronica Ferres spielt im neuen «Tatort» eine zwielichtige Figur, die sich vor den Übergriffen eines mächtigen Mannes verschliesst. Ihre Rolle ist dunkel – und von einem realen Vorbild inspiriert.Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres spielt im Münchner «Tatort: Königinnen» die finstere Geschäftsfrau Sylvia.

In einem Interview hat Ferres verraten, sich für ihre Rolle an einer realen Person inspiriert zu haben: Sie hat sich zur Vorbereitung auf ihre Figur mit dem Leben der englischen Businessfrau Ghislaine Maxwell befasst.

TAGESANZEİGER: Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich?

NZZAS: «Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv.

SUEDOSTSCHWEİZ: Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindetVor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht.

LUZERNERZEİTUNG: FDP-Präsident Thierry Burkart will Reformen anstoßenThierry Burkart, der Präsident der FDP, erklärt, warum er Reformen in der Partei durchführen möchte.

LUZERNERZEİTUNG: Der Gegenvorschlag ist gar strenger als die Finanzinitiative der FDPDie FDP-Initiative fordert die Festschreibung von Finanzregeln in der Gemeindeordnung – statt in einem Reglement. Doch in der Praxis spielt das gar keine Rolle.

SRFSPORT: Gerdol: «Der Fluor-Wert war weit über der Limite»FIS-Renndirektor Peter Gerdol nimmt Stellung zur Disqualifikation von Mowinckel.

