Der Ukraine-Krieg: Die Gegenoffensive und die Lieferung von F-16-Kampfjets

Neuste Artikel und Videos zum Ukraine-Krieg: «Das ist der grosse Test» – so läuft der wichtige Angriff der Ukraine Die Wurzeln des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Die Ukraine bekommt F-16-Kampfjets – aber ändert das wirklich etwas? Kurze Zusammenfassung der vergangenen Ereignisse: Seit dem 24.

Februar 2022 führt die russische Armee einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete eine lang erwartete ukrainische Gegenoffensive , die bisher aber keine massiven Geländegewinne verzeichnen konnte. Am 20. August erhielt die Ukraine die lang ersehnte Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets . Die Situation an der Front

- «Kriegsmüdigkeit in der Ukraine ist stark spürbar»Nahost hat den Ukrainekrieg aus den Schlagzeilen verdrängt: Dies löse auch Ängste aus, sagt Journalistin Prugger. Weiterlesen ⮕

Die Medien sind brutal und gnadenlos: Über Nacht ist der Ukraine-Krieg aus den Schlagzeilen verschwundenDas Nachrichtengeschäft ist brutal und gnadenlos. Was heute Schlagzeilen macht, ist morgen vergessen. Der Konsument will täglich mit frischen Gruselthemen unterhalten werden. Sonst schaltet er ab. Oder um. Wer erinnert sich noch an das Erdbeben in Marokko, die grosse Flut in Libyen? Und dann war doch noch etwas? Genau. Der Krieg in der Ukraine. Weiterlesen ⮕

ESET APT Report: EU und Ukraine sind weiterhin Hauptziele für ausländische CyberkriminelleJena (ots) - Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET hat seinen aktuellen APT Activity Report veröffentlicht. Dieser zeigt eindeutig, dass vor allem die EU, Israel und... Weiterlesen ⮕

Neue slowakische Regierung will Ukraine keine Waffen mehr liefernDer slowakische Regierungschef Robert Fico hat kurz nach seinem Amtsantritt seine Absicht erneuert, die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu unterstützen. Weiterlesen ⮕

Keine Waffen mehr für die Ukraine – neue slowakische Regierung gibt den aussenpolitischen Tarif durchIn Bratislava ist die neue, pro-russische Regierung mit Ministerpräsident Fico sowie dem Putin-freundlichen Aussenminister Juraj Blanar vereidigt worden. Die Kabinettszusammensetzung verspricht wenig Gutes. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Kreml verbietet Berichte über Verbrechen von SoldatenImmer wieder begehen Rückkehrer aus dem Ukraine-Krieg in Russland Straftaten. Die Staatsmedien sollen diese aber nun nicht mehr thematisieren. Weiterlesen ⮕