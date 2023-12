Der türkische Präsident zetert über Israel und träumt vom Osmanischen Reich

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDer türkische Präsident zetert über Israel, verklärt die Hamas und träumt vom Osmanischen Reich. Das geht nicht auf. Einst war die Türkei Kolonialmacht in Arabien. An Klarheit lässt es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht fehlen: Israel sei ein «Terrorstaat», dessen Premier Netanjahu der «Schlächter von Gaza».

Hamas dagegen, auf die «Schlächter» unwiderlegbar zutrifft, adelt Erdogan zur «Befreiungsorganisation». Doch bis vor einem Jahrhundert war Palästina faktisch eine osmanische Kolonie, und Erdogan schwärmt oft vom alten Imperium. Ob ihm die Ironie überhaupt auffällt? Sein Sinn für Humor wirkt nicht besonders ausgeprägt. Die Sultane und Wesire aus Istanbul und ihre Entourage hatten seinerzeit wenig mit den arabischen Völkerschaften gemein, ausser dem sunnitischen Islam. Man mochte sich nicht und traute einander nich





