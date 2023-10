Der Techno-Opa der Streetparade hinterlässt einen besonderen Whirlpool

Der Freiämter Ruedi Seehofer war als Techno-Opa der Streetparade bekannt. So besonders wie er selbst ist auch eine seiner Hinterlassenschaften. Ein alter Audi, den er einst zum Whirlpool umgebaut hat.Ruedi Seehofer war ein aussergewöhnlicher Rentner. Bekannt war der Benzenschwiler in der ganzen Schweiz als Techno-Ruedi mit seinem goldenen Glitzerhut und seinen selbstkreierten T-Shirts. Von der Zürcher Streetparade war er nicht wegzudenken.

In diesem Jahr stand an der Streetparade an seiner Stelle ein Ruedi aus Karton auf dem Love-Mobile mit dem Schriftzug: «Wir sehen uns nächstes Jahr.» Doch ein nächstes Jahr wird es nicht geben.Von ihm bleiben schöne Erinnerungen in den Köpfen von unzähligen Raverinnen und Raver – und ein ganz spezieller Whirlpool. Ruedi Seehofer hat vor 10 bis 15 Jahren einen alten Audi zum Jacuzzi umgebaut und ihn seither regelmässig benützt.

Messwerte des Kantons und des Konsumentenmagazins «K-Tipp» zeigen: In 16 Gemeinden wird beim Trinkwasser der amerikanische Grenzwert für die problematischen Stoffe PFOS und PFOA überschritten. Die massiv höheren Limiten, die in der Schweiz und in der EU gelten, werden hingegen eingehalten, wie die Kantonschemikerin betont.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. headtopics.com

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕