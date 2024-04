Der Surrealismus: Weiblich und international

Kunst war nie mehr so weiblich und international wie im Surrealismus . Trotz grosser Widerstände kämpften sich Meret Oppenheim und ihre Schwestern an die Spitze. Zum 100-Jahr-Jubiläum zeigt das Kunst museum Lausanne die Folgen – sie reichen bis heute.Ein Hühnchen, oder was? Meret Oppenheim :" Ma gouvernante – my nurse – mein Kindermädchen", 1936/1967.

Eine junge Frau kann nicht rülpsen. Sie konnte es noch nie. Was lustig klingen mag, geht mit erheblichen Symptomen einher. Doch das wussten weder sie noch die Medizinwelt. Nun hat sie das Rätsel selbst gelöst.Nach Unglück mit sechs Toten im Wallis: Wie drei Frauen das härteste Hochgebirgsrennen der Welt schaffen wollen

100 Jahre Surrealismus: «Das Weib ist ein mit weissem Marmor belegtes Brötchen»Kunst war nie mehr so weiblich und international wie im Surrealismus. Trotz grosser Widerstände kämpften sich Meret Oppenheim und ihre Schwestern an die Spitze. Zum 100-Jahr-Jubiläum zeigt das Kunstmuseum Lausanne die Folgen – sie reichen bis heute.

