Der selbstgerechte Weltpolizist: Mit der globalen Mindeststeuer geben die USA wieder einmal Regeln vor, an die sie sich selbst nicht halten Andere Nationen haben kaum Möglichkeiten, die mächtigste Wirtschaftsnation der Welt unter Druck zu setzen. Wie soll sich die Schweiz verhalten?Die Schweiz ist der Klassenstreber. In Sachen internationaler Mindeststeuer ist alles aufgegleist: Im Juni wird eine im Eiltempo durchgeboxte Abstimmung deutlich mit 78,5 % angenommen.

Die Umsetzung sollte schon nächstes Jahr erfolgen. Problem gelöst? Nicht ganz. Denn plötzlich merkt die Wirtschaft: Die Reform, die sie selbst so dringend haben wollte, eilt doch nicht. Am Freitag berichtete die NZZ, dass der Dachverband Economiesuisse- zumindest um ein Jahr. Noch am gleichen Tag folgte die Wirtschaftskommission des Ständerats: Der Bundesrat soll prüfen, ob man das Regelwerk später als geplant implementieren kann. Eigentlich hatten sich 140 Länder – von insgesamt 195 – darauf geeinigt, dass es einen globalen Mindeststeuersatz von 15% für grosse, multinationale Unternehmen brauch

