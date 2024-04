Der russische Tänzer Daniil Simkin tanzt mit internationalen Stars in einer Gala-Show

Der Russe Daniil Simkin tanzt in einer einmaligen Gala-Show mit weiteren internationalen Stars aus der Ballettwelt in Zürich, Lausanne und Basel. Wir haben den Tausendsassa getroffen, der schon als Kind als hyperaktiv galt. Wie elegant und schnell er sich doch über die Bühne bewegt. Dann setzt er zu einem seiner federleichten Sprünge an, landet in der Luft – und will von dort gar nicht mehr runterkommen.

Nicht umsonst nannte ihn die Kritikerin der New York Times «einen Tänzer, der am glücklichsten in der Luft ist». Er, das ist Daniil Simkin, der zu den renommiertesten Tänzern der Gegenwart zählt. Seine Technik, seine Bühnenpräsenz und sein Charisma sind ebenso unvergleichlich wie seine Vielseitigkeit. All dies wirft Simkin in die Waagschale, wenn er dieser Tage in Basel, Lausanne und Zürich – gemeinsam mit seiner Partnerin Maria Kochetkova und weiteren Stars der internationalen Ballettwelt – in einer Gala tanzen wird, die den Titel «Ballet Stars Unleashed» (entfesselt) trägt

