Der neue SP-Bundesrat Beat Jans tritt sein Amt an

Der alte grinst – und der neue noch: Der frisch gewählte SP-Bundesrat Beat Jans mit Vorgänger Alain Berset am Mittwoch im Bundeshaus.Dichter Winterregen über dem Bundeshaus, der Platz davor ist menschenleer. Nur ein paar Gerätschaften stehen bereit für ein Fest, das vielleicht irgendwann einmal kommt. Eine traurige Szenerie für den angeblichen Hochtag des Schweizer Parlamentarismus.

Aber warum sollten die Leute auch kommen, wenn sowieso alles beim Alten bleibt? Um den Stillstand zu beklatschen? Im Team des Basler Regierungspräsidenten Beat Jans, der kurz nach Mittag für die SP zum Bundesrat gewählt werden wird, hat man alles versucht, um eine Kulisse für den Wahlsieg bereitzustellen. Im Basler Lokalradio wurde zur Reise nach Bern aufgerufen, Fasnachtscliquen wurden angefragt, damit überhaupt irgendwer merkt, dass Basel-Stadt nach einem halben Jahrhundert Absenz wieder ein Mitglied der Landesregierung stellt. Als Jans nach der Wahl auf den Bundesplatz tritt, steht immerhin eine Clique mit Piccolos und Trommeln für den musikalischen Empfang berei





