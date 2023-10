Der neue Glöckner von St. Martin

Dreizehn Jahre lang stand er neben seinem Vorgänger als dessen Assistent im Turm. Jetzt steht Florian von Bidder vor seiner Premiere als Messeglöckner. Am Samstag um zwölf wird er die Herbstmesse das erste Mal einläuten.

