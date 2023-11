Der Markt für hochverzinsliche Anleihen in Europa

Der Markt für hochverzinsliche Anleihen ist längst kein Nischensegment mehr. Er hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant entwickelt und in Europa ein Gesamtvolumen von rund 330 Milliarden Euro erreicht. Von Alexis Renault, Global Head of High Yield, ODDO BHF Asset Management High-Yield-Anleihen werden zur Finanzierung von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Sektoren verwendet, das von Industriegütern über Dienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen reicht.

Aufgrund des konjunkturellen Umfelds und struktureller Gründe dürfte das Marktvolumen langfristig steigen. Im Gegensatz zum US-Markt sind Bankdarlehen in der EU immer noch die beliebteste Form der Fremdfinanzierung. Jedoch finanzieren sich immer mehr Unternehmen am Anleihemarkt und auch Banken straffen ihre Bilanzen. Die Bonität des Euro-High-Yield-Marktes ist mit einem 64-prozentigem Anteil in der höchsten Rankingkategorie im Non-Investment-Grade-Bereich (BB) höher als die des US-High-Yield-Marktes mit 54 Prozen





